Positief advies voor vijf moskeeën in Antwerpen

Het is vandaag dag op dag 2 jaar dat er militairen patrouilleren in de Antwerpse straten. Na de aanslagen in Parijs werd de veiligheid in ons land gevoelig verscherpt. Sindsdien staat het terreurniveau in ons land op 3, het tweede hoogste niveau. De opdracht is zwaar, en de legervakbonden willen graag meer mensen en middelen, net nu het leger afgebouwd wordt.