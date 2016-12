Vanochtend is er een ramkraak gebeurd in Kapellen. De daders sloegen hun slag in een Elektrozaak aan de Essenhoutstraat. Twee auto's waar de kraak mee is uitgevoerd, werden nadien in brand gestoken.

Rond kwart voor 5 vond de ramkraak plaats. Aan de ene kant werd de rolluik en glazen deuren ingebeukt, maar die inbraakpoging kende weinig succes. Daarom probeerden ze het opnieuw aan de andere kant. Daar werd de poort van het magazijn stuk gereden. De daders waren minstens met 3. Ze gebruikten voor de ramkraak 3 wagens. 2 ervan staken ze nadien in brand en met de 3de sloegen ze op de vlucht. Hoe groot de omvang van de buit is, moet nog vastgesteld worden.