Record voor Antwerp Airport

De internationale luchthaven van Antwerpen behaalde een all-time record op vlak van passagiersaantallen en verwelkomde 276.311 passagiers in 2016, een stijging van 24,9% tov 2015. Het aantal bewegingen daarentegen daalde met 8,6% in vergelijking met 2015.

In 2016 telde de luchthaven 276.3110 passagiers, een groei van 24,9% tov van 2015. Het vorige record in passagiersaantallen was in 2001 toen er 273.208 passagiers werden genoteerd.



Verschillende factoren hebben een belangrijke invloed gehad op deze resultaten. Zo hebben de 440 extra bewegingen en 20.000 extra passagiers in de maanden maart en april een effect gehad op de passagiersaantallen. Het faillissement van VLM Airlines, in juni 2016, is ook te merken in de resultaten, waarbij we sinds juni 2016 maandelijks een lichte terugval noteren in passagiersaantallen tov 2015.

Een belangrijke trend is de daling van het aantal vliegbewegingen. Deze daling heeft een aantal verklaringen:

het faillissement van VLM Airlines, minder trainingsvluchten en de hogere bezettingsgraad van de TUI vluchten. De daling van het aantal vliegbewegingen is deels ook te wijten aan minder chartervluchten met Fokker50 toestellen van VLM.

De topbestemming vorig jaar was Alicante.

