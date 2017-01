Redding gezonken boot gaat van start

Vandaag zit de eigenaar van het museumschip dat eergisteren zonk in het Bonapartedok, samen met het Antwerpse stadsbestuur om te bespreken hoe en wanneer de honderd jaar oude boot kan geborgen worden.

De Ouderhoek maakte woensdagochtend plots water. Mogelijk was de waterleiding aan boord bevroren geraakt en nadien gesprongen. Het museumschip was de nog enige varende houten poon ter wereld. In 1986 nam de Ouderhoek nog deel aan een parade ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Vrijheidsbeeld in New York. Nu zal er alles aan gedaan worden om het schip alsnog te redden.