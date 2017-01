Schietpartij en brandstichting in Lange Lobroekstraat

De Damwijk is vanavond opgeschrikt door een schietpartij en brandstichting.

Vanavond zijn er enkele schoten afgevuurd in de Lange Lobroekstraat in de Antwerpse Damwijk. Er werd ook brand gesticht. Een wagen werd in brand gestoken en ook in een woning was er brand, zeer waarschijnlijk aangestoken. De politie kon de brand blussen en de bewoonster naar het ziekenhuis brengen voor onderzoek. Er zijn aanwijzingen dat de incidenten het werk zijn van zware criminelen.

(foto : Google Street View)