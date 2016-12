Drukkerij Stedelijk Lyceum Cadix verhuist naar 't kot van de dokwerkers

Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen clustert tegen 2021 zijn creatieve en technische opleidingen in de nieuwe Campus Cadix. Het bouwproject omvat onder meer de renovatie van het historische Van Averbekegebouw en twee CAD-loodsen.

Aan het Kempisch Dok komt er een volledige nieuwbouw. Maar eerst moet het bestaande schoolgebouw gesloopt worden. De afdelingen van Stedelijk Lyceum Cadix die vandaag in het Kempisch Dok gehuisvest zijn, zullen tegen september dan ook elders worden ondergebracht.

Het gaat onder meer over een drukkerij, houtateliers, etalageklassen en tekenateliers. De drukkerij verhuist tegen september definitief naar de overkant van de straat: naar het aanwervingslokaal van de havenarbeiders ('t Kot). Dit pand is immers voldoende groot om zowel de werking van 't Kot als een schooldrukkerij te herbergen. Gisteren keurde de raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs de bruikleenovereenkomst met de VDAB, die het aanwervingslokaal beheert, goed. Er zal 2,5 miljoen euro geïnvesteerd worden om een deel van het pand om te bouwen tot hedendaagse klassen en een drukkerij. De werking van ’t Kot blijft onveranderd en komt niet in het gedrang.

Schepen van onderwijs Marinower: “De leerlingen van het Stedelijk Lyceum Cadix krijgen een state of the art infrastructuur in één van de mooiste stukjes Antwerpse geschiedenis. Dat we nu ook nog een deel van ‘t kot kunnen integreren is fantastisch.”

Afbraak Kempisch Dok

Stedelijk Lyceum Cadix is een begrip in de Cadixwijk en ver daarbuiten. De school bundelt heel wat creatieve richtingen van het stedelijk secundair onderwijs in Antwerpen. Heel wat decorbouwers, drukkers, grafisch vormgevers… werden gevormd in deze school. Zowel het Van Averbekegebouw in de Cadixstraat als het gebouw aan het Kempisch Dok zijn echter zo versleten dat een grondige renovatie en nieuwbouw noodzakelijk zijn. Bovendien barst de school uit haar voegen. Vandaag zitten de 859 leerlingen verspreid over meerdere locaties in de stad.