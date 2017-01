Vanochtend moest de brandweer uitrukken naar SD-Worx aan het Van Schoonbekeplein. Er was rookontwikkeling ontstaan bij het opwarmen van een Worstenbroodje.

Het was rond half 11 dat er een oproep binnenkwam bij de brandweer. Er was rookontwikkeling ontstaan bij SD Worx en uit voorzorg werden de werknemers geëvacueerd. Oorzaak was een defect in de oven waar een worstenbroodje in werd opgewarmd.

(foto : Google Street View)