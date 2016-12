Steeds meer chauffeurs bereid tot te betalen om niet in de file te staan

Meer dan negen miljoen auto's en vrachtwagens reden dit jaar al door de Liefkenshoektunnel. Dat is tien procent meer dan in 2015.



Een absoluut record is dat. En het is vooral het vrachtverkeer dat makkelijker zijn weg vindt naar de toltunnel. Maar ook gewone automobilisten blijken meer en meer bereid te zijn om te betalen, als ze zo niet in de file moeten staan. Dat de tarieven voor de tunnel al jaren hetzelfde zijn, verklaart ook voor een deel het succes.