Stripfiguren veroveren Antwerpse binnenstad

Vanaf vandaag is Antwerpen een nieuwe comedy club rijker. In café No Limit aan de Rooseveltplaats zal een dynamische en gevarieerde line-up van comedians elke zondagavond het publiek aan het lachen brengen. Initiatiefnemer is Harald De Viking, de eigenaar van het café. Voor de aftrap van de comedy avonden vroeg hij niemand minder dan Antwerps comedian Youssef El Mousaoui.