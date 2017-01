The Villa sluit tijdelijk de deuren

Discotheek en nachtclub 'The Villa' op het Eilandje gaat tijdelijk de deuren sluiten om te werken aan de veiligheid in en rond de club.



'The Villa' wordt door het stadsbestuur verplicht om bijkomende veiligheidsmaatregelen te treffen. Er waren de afgelopen maanden een aantal vechtpartijen en incidenten met portiers, en in september van het afgelopen jaar verdween Didier Bartholmeus na een feestje in 'The Villa'. De jongeman uit Schilde werd meegenomen door een illegale taxi en later dood teruggevonden in Merksem. Er komen nu vaste staanplaatsen voor erkende taxi's aan 'The Villa'. Op 26 januari gaat de club weer open.