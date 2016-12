Tomorrowland : 2 weekends tweede helft van juli

Het is nu officieel: het muziekfestival Tomorrowland in De Schorre in Boom wordt volgende zomer over twee weekends uitgesmeerd. Dat liet de organisatie Vandaag weten via Facebook.



Na de succesvolle editie van voorbije zomer waren Boom en Rumst vragende partij voor twee weekends Tomorrowland, zoals in 2014. Want de 180.000 tickets voor de laatste editie vlogen de deur uit, en de relatie met de buurtbewoners is zo goed, dat er ook van hen een grote vraag naar tickets is. Er komen dus twee Tomorrowland-weekends, het eerste van 21 tot 23 juli, het tweede van 28 tot 30 juli.Op 10 januari volgt meer informatie, en dan kunnen de festivalgangers zich inschrijven voor de preregistratie.