Uniek schip zinkt in Bonapartedok

In het Bonapartedok is vanochtend een honderd jaar oude boot plots gezonken. De brandweer kon verhinderen dat een tweede museumschip mee onder water verdween.



De Ouderhoek begon vanochtend water te maken. Mogelijk is de waterleiding aan boord bevroren geraakt en nadien gesprongen. Het museumschip was de nog enige varende houten poon ter wereld.

In 1986 nam de Ouderhoek nog deel aan een parade ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Vrijheidsbeeld in New York. Enkel de mast van het museumschip steekt nog boven water