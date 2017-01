Heraanleg Alexander Franckstraat moet verkeersveiligheid verhogen.

Maandag 23 januari gaan de werken in de Alexander Franckstraat van start. Bedoeling is de verkeersveiligheid te optimaliseren.

De gemeente wil met deze werken het verkeer in de straat veiliger maken voor alle gebruikers: voetgangers, fietsers én automobilisten. Burgemeester T’Sijen: ‘Tot nu toe werden in deze straat, gelegen in de bebouwde kom, bij uitzondering snelheden tot wel 98 km/uur gehaald. Na de opmaak van verschillende plannen en besprekingen met de bewoners, stellen we vandaag de zo goed als definitieve plannen voor. De straat zal een pak veiliger worden, in het bijzonder voor de fietser. Er worden aan beide zijden van de straat volwaardige fietspaden gelegd, voldoende breed en verhoogd t.o.v. de rijbaan. De gemeente investeert ook in een trage fietsverbinding van de Alexianenweg tot aan de Provinciesteenweg (naast gebroeders Alexianen). Voor de voetgangers worden er veilige, verhoogde oversteken gemaakt, goed verlicht d.m.v. ledverlichting, duidelijk gemarkeerd en met speciale voorzieningen voor blinden en slechtzienden.’

Wie concrete vragen heeft tijdens de werken, kan in de werfkeet terecht voor de werfvergadering, alle maandagen om 13.30 uur. De werfkeet wordt opgesteld op het braakliggend terrein op de hoek van de Provinciesteenweg en de Alexander Franckstraat.