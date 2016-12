Veldrit Loenhout pakt uit met primeur

De veldrit van Loenhout van donderdag 29 december kan uitpakken met een mooie primeur.

Want niemand minder dan Zdenek Stybar zal in Loenhout voor het eerst dit seizoen deelnemen aan een veldrit. Stybar is drievoudig wereldkampioen veldrijden, maar hij focust al enkele jaren - met succes - op de weg. Maar oude liefde roest niet en de sympathieke Tsjechische Essenaar probeert elk seizoen wel enkele keren opnieuw het veld in te duiken. Zo ook dus op 29 december in Loenhout