Verkeersellende door ongeval

Op de aansluiting van de Ring met de A12 gebeurde vanochtend iets over negen een spectaculair verkeersongeval met vier vrachtwagens.



Het was de eerste vrachtwagen die plots in de remmen ging. Drie andere, die erachter reden konden een aanrijding niet meer vermijden. Bij het ongeval scheurde één van de mazouttanks open. De brandweer had alle moeite om de diesel van de weg te krijgen. Drie rijstroken waren versperd en dat leidde al snel tot kilometerslange files. Pas rond 11u kon de takeling worden afgerond en kon de snelweg gedeeltelijk worden vrijgegeven. Er vielen geen gewonden.