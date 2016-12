Sport VIDEO 2500 deelnemers aan Soccer Trophy

embed

U kan het zich na een overdosis kalkoen en kroketten waarschijnlijk moeilijk inbeelden, maar honderden mensen zijn al sinds deze ochtend aan het voetballen. Aan Park Spoor Noord is de Soccer Trophy begonnen, het grootste indoor-voetbaltornooi in Vlaanderen. En na 4 edities is het een vaste waarde geworden tijdens de laatste dagen van het jaar.