Nieuws VIDEO Leerlingen Sint-Ursula lanceren wensraket

We hebben allemaal wel eens wens. En meestal houden we die voor onszelf. Maar de leerlingen van het Sint-Ursula-Instituut in Wilrijk doen het anders ... zij steken hun wensen in een wensraket. Na wat gepuzzel met bamboestokken en elastiekjes maken zij zich klaar voor de lancering.