Om Antwerpen tijdens de werken aan de Oosterweel niet helemaal in een verkeersinfarct te storten, moeten er tegen volgend jaar 30.000 wagens uit de avondspits worden gehaald. Dat blijkt uit het nieuwe rapport over het Masterplan 2020 en de Oosterweel. Dat wordt volgende week voorgesteld aan het Vlaams parlement. Maar onze redactie kon het nu al inkijken. Er moet dus dringend minder verkeer over de Antwerpse Ring, waarschuwen verkeersexperten.