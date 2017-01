Een nieuw jaar staat steevast garant voor heel wat veranderingen, en dat zullen ze in een paar Antwerpse buurten geweten hebben. In de wijk Dam, en in bepaalde delen van Linkeroever passeert de vuilniswagen niet langer voor het huisvuil. Daar moeten iedereen vanaf nu gebruik maken van de sorteerstraatjes, of naar het containerpark rijden. Wij gingen eens kijken of de mensen hun draai al vonden, in een wereld zonder vuilniskar.