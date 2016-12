Nieuws VIDEO Wordt Antwerpen de warmste stad?

De warmste week, de actie van Studio Brussel die dit jaar 1000 goede doelen steunt, bereikt stilaan zijn hoogtepunt. Vandaag was het de beurt aan Antwerpen voor de warmathon, de loopwedstrijd in het Rivierenhof. Per deelnemer gaat 10 euro naar het goede doel, en ook dit jaar is het een groot succes met duizenden deelnemers. En mogelijk kan dat wel eens genoeg zijn om van Antwerpen de warmste stad te maken.