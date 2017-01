Nieuws VIDEO Antwerpen wil slimste digitale stad van Europa worden

Een app die je kan vertellen waar er vrije parkeerplaatsen zijn. Of sensoren die de brandweer automatisch signaleren waar en wanneer er problemen zijn in de riolering. Het zijn slechts enkele voorbeelden van digitale technologie die Antwerpen in de toekomst leefbaarder kunnen maken.