Brandweerman redt 'koning van de lucht'

Een chauffeur heeft gisteren een buizerd, die op de autosnelweg lag, gered. De alerte man zag de roofvogel liggen en verwittigde de hulpdiensten. Toen hij zag dat een vrachtwagen wel erg dicht bij de vogel voorbij reed, besloot hij om zelf de baan over te steken en de vogel te redden. De man had wel al wat ervaring in reddingsacties, hij werkt bij de brandweer en was ook extra voorzichtig.