De rock-opera Jesus Christ Superstar is voor het eerst in Antwerpen. De Amerikaanse acteur Ted Neely, die ook in de gelijknamige film speelde, vertolkt op zijn 73ste nog altijd de hoofdrol. Vanavond kan je de eerste show in de Stadsschouwburg zien en die zal zoals de titel al een beetje verraadt een hoog rock and roll gehalte hebben. Wie er vanavond niet bij kan zijn kan tot en met 15 januari naar de Stadsschouwburg.