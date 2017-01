Binnenkort is Antwerpen een bierfenomeen armer, want 't Antwaerps Bierhuyske verdwijnt. Het café in de Hoogstraat was tot ver in het buitenland bekend voor zijn meer dan 300 bieren, maar uitbater Paul moet weg. Hij huurt het café van het Fakkeltheater, maar die willen het een andere invulling geven. En zo verdwijnt één van de biermonumenten in Antwerpen.