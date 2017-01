Politiek VIDEO "Dat een Groen-burgemeester hier tegen is, is onbegrijpelijk"

Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts is niet te spreken over het verzet van Zwijndrecht. De huidige Oosterweelplannen zullen er volgens hem net de leefbaarheid vergroten. Weyts waarschuwt ook dat er geen ander alternatief is: de Oosterweelverbinding moet er komen, benadrukt hij.