Sport VIDEO De Giants zetten reus opzij

In het basketbal speelde Antwerp Giants gisteravond Europees, thuis tegen het Franse en erg sterke Gravelines. Vorig seizoen schopten de Antwerpenaren het in Europa tot de kwartfinale, maar dat wordt dit jaar een pak lastiger. De Giants zitten al in de tweede ronde, maar vanaf nu gaan enkel de groepswinnaars zeker door. De troepen van Roel Moors wisten dus wat hen te doen stond.