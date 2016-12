Nieuws VIDEO Dieven proberen bij bakker in te breken met een bom

embed

Dieven hebben maandagnacht geprobeerd in te breken bij een bakkerij aan de Gallifortlei in Deurne, door een bom in de inkomdeur te plaatsen. De luide knal deed de hele buurt opschrikken. De politie onderzoekt het bizarre voorval, en zoekt naar de daders. Die zijn te zien op camerabeelden;