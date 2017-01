Verzamelaars zijn dol op oude filmaffiches, foto’s van filmdiva’s of bijzondere platen. Liefhebbers kunnen nu zondag, 8 januari in de Roma terecht op de film- en vinylbeurs. Op deze beurs betreedt u de wereld van het witte doek. En in welk decor kan dat beter dan in de voormalige Cinema Roma? Er zijn filmaffiches, attributen, foto’s, gadgets of films op pellicule. Muziekliefhebbers kunnen snuisteren tussen lp’s, maxi’s, singles en platenhoezen. Filmpjes in foyerIn de foyer kan u doorlopend gaan kijken naar een compilatie van de mooiste, grappigste en leukste muziekfragmenten uit documentaires. Bezoek de projectiekamer De projectiekamer van de oude cinemazaal Roma is vernieuwd en toegankelijk voor bezoekers. Een kenner vertelt er het verhaal van de filmprojectie van vroeger tot nu. De RomaTurnhoutsebaan 286, Borgerhouttel. 03 600 16 60www.deroma.beinkom : 4 eurozo 8/1 van 11 tot 17 uur