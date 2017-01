De Gemeente Zwijndrecht verzet zich tegen de Oosterweelplannen op de linker-Scheldeoever en keurt de bouwaanvraag af. Dat is alweer slecht nieuws voor het hele Oosterweel-project. Want de werken op Linkeroever moesten volgens de planning normaal dit jaar starten. Nu dreigt alles nog eens vertraging op te lopen, door het verzet in Zwijndrecht.