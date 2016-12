Nieuws VIDEO Een derde minder militairen op straat

Door gemengde patrouilles uit te sturen, waarbij een politie-agent met een soldaat op pad gaat, staan er tegenwoordig 600 militairen minder op de straten in Antwerpen en Brussel. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. De minister is erg tevreden over die nieuwe aanpak. In Antwerpen zullen er in 2017 hoe dan ook soldaten blijven patrouilleren, zelfs als het huidige terreurniveau verlaagd kan worden. Zij blijven er de joodse instellingen bewaken.