Nieuws Video: Emoties op laatste werkdag Désiré de Lille

De laatste dag van het jaar kan ook een droevige zijn. Dat is het alvast voor Marc Stoffels van Desire de Lille. Want na meer dan 50 jaar heeft hij met pijn in het hart zijn zaak overgegeven. Vandaag was het zijn laatste dag in de tearoom. Vanaf morgen begint ie aan de rest van zijn leven.