Van mei tot en met juni nemen creatievelingen de Driekoningen- en Statiestraat in Berchem over met unieke pop-up spots. Het district Berchem is op zoek naar unieke pop-ups. Liefhebbers vinden in de pop-upwinkels niet alleen de origineelste spullen van starters in de creatief-innovatieve industrie, maar kunnen er dit jaar ook terecht voor unieke ervaringen. Met deze vierde editie van Pop up to Date willen het cultuurcentrum, Berchem Creatives en district Berchem een creatief antwoord bieden op de leegstand en nieuw talent het forum geven dat het verdient.U ... bent actief in de creatief-innovatieve industrie als ontwerper, maker, bedenker, unieke dienstenleverancier (bv. wellness, beauty, food, music, art, fashion, experiences, treatments en workshops); kan een kwalitatief, eigentijds aanbod (producten of diensten) presenteren dat verkoopsklaar is; hebt een ondernemingsnummer of kan officieel uw inkomsten aangeven via interim-contracten; richt tussen 22 april en 4 mei het pand in als tijdelijke winkel (houd er rekening mee dat alle panden lang hebben leeg gestaan en dat ze geheel ingericht moeten worden); opent een pop-upshop op 4 mei; houdt in de periode van 4 mei tot 30 juni de winkel open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur; betaalt een bijdrage van 150 euro per maand voor huur en elektriciteit. De organisatoren… huren vijf tot acht leegstaande panden in de Driekoningen – Statiestraat en maken een overeenkomst met de eigenaars; laten de panden opknappen en poetsen; voorzien een minimale bijdrage voor basisinrichting van het pand; begeleiden u bij de presentatie van het pand en de producten/diensten die u aanbiedt, in en buiten het pand (snelcursus fotografie, handlettering, social media); werken een communicatiecampagne uit waarbij we uw pop-upshop onder de aandacht brengen van de lokale en bovenlokale pers en drukwerk voorzien; organiseren samen met u een feestelijk openingsmoment op 4 mei. Meer info cultuurantenne Berchemtel. 03 286 88 44tine.mallentjer@stad.antwerpen.be (Bericht : District Berchem - foto Frederik Beyens)