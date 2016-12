De kans bestaat dat u al enkele dagen met het nummer Zietem Duun in uw hoofd rondloopt. Dat is de eerste single van het Kempische duo Jef en Yves Van Echelpoel, die er meteen een hit mee te pakken hebben. Zij gebruiken Van Echelpoel als artiestennaam, voor het feestende hoofdpersonage in hun clip. En dat komt aan bij Ronny, een echte Van Echelpoel. Ronny overweegt z'n advocaat in te schakelen om de eer van zijn familienaam te redden.