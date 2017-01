VIDEO "Foorkramens wilden niet kwaadwillig het verkeer blokkeren"

Een 38-jarige man riskeert acht jaar cel omdat hij met een loodjesgeweer op een andere man had geschoten. Het Openbaar Ministerie spreekt van poging tot moord. De schietpartij gebeurde op de Lintsesteenweg in Kontich. Aanleiding was een dispuut over drugs. De ene man moest de andere nog geld. Ze kregen ruzie. De ene man schoot dan op de andere. Een van de kogeltjes had zijn hoofdhuid doorboord, zonder veel erg. Het Openbaar Ministerie meent dat het slachtoffer veel geluk had gehad, want volgens de deskundigen hadden de kogeltjes dodelijk kunnen zijn als hij bijvoorbeeld in zijn oog of hals was geraakt. De procureur vorderde daarom acht jaar cel voor poging tot moord. De dader vertelde de rechtbank dat hij zich bedreigd voelde en dat het hem speet. Vonnis op 2 februari.