Nu ook Antwerp koploper is in zijn reeks kunnen we misschien wel spreken van een historische dag in het Antwerpse voetbal. Want ook Beerschot Wilrijk en Berchem staan op dit moment nog altijd aan de leiding in hun reeks. En dus staan de drie grootste clubs van 't stad alle drie tegelijk op kop. En dat moet, als het al ooit eens gebeurd is, toch al even geleden zijn.