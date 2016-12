Nieuws VIDEO : "Geen reden tot ongerustheid"

De politie in Antwerpen neemt maatregelen na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. Gisteravond reed daar een man met een vrachtwagen in, op een menigte op de kerstmarkt. Er vielen nu al 12 doden en zeker 50 gewonden. Onmiddellijk na de aanslag is het toezicht op de kerstmarkt in Antwerpen verhoogd en dat zal ook de komende dagen zo blijven. Voor ons staat Lynn Gilot aan de Suikerrui. Lynn, hoe is de sfeer daar?