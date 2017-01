Nieuws VIDEO Gooreind in de ban van verdwenen poes

Hoe lang kan een kat blijven zitten op het dak van een rijdende bestelwagen. Die vraag stellen ze zich in Gooreind. De Massimo zat in Rijkevorsel op het dak van een bestelwagen, net op het moment dat die wegreed. De baasjes zagen hun kat nog net tussen de ladders wegduiken. Maar de bestelwagen reed wel meteen door tot in Wuustwezel. Sindsdien is de kat al een week spoorloos.