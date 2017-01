Human Interest VIDEO Hongaren uit Edegem vertrokken

Twee dakloze Hongaren die buiten in de vrieskou onderdak vonden in een klein hokje aan Fort 5 in Edegem, zijn nu toch vertrokken. De twee zaten al meer dan twee weken in Edegem. Van de buurtbewoners kregen ze geregeld eten. Maar ze weigerden elke andere hulp om ergens anders te gaan slapen. De gemeente en het OCMW wilden hen wel helpen, maar ze wilden de twee Hongaren ook niet zomaar geld toestoppen.