Gezondheid VIDEO "Kans op dementie groter nabij drukke verkeersader"

embed

Als u langs een drukke weg woont, dan heeft u meer risico op dementie. Dat zegt althans een studie die verschenen is in het wereldbefaamd medische tijdschrift The Lancet. Of er een rechtstreeks verband is met luchtvervuiling, is op dit moment nog niet zeker.