In het Fakkeltheater is gisteravond het theaterstuk "Blind Date" in première gegaan. Meestal is een première vooral voor de acteurs en het publiek spannend, maar gisteren was het vooral regisseur Sven De Ridder die bloed zweet en tranen zag passeren. Voor hem was het zijn eerste stuk als regisseur buiten de muren van zijn vertrouwde Echt Antwaarps Teater.