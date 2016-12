Nieuws VIDEO Kranige, hoogbejaarde man maakt brandbom onschadelijk

Adolf Goossens, een 91-jarige Antwerpenaar, reageerde wel erg alert toen zijn wagen, in de Guldensporenstraat, in brand vloog door een molotov-cocktail. De kranige man sloeg de brandende fles meteen weg met zijn wandelstok. Zo kon hij erger voorkomen. Wie de daders zijn en wat het motief was, is nog niet duidelijk. De buurt rond de Guldensporenstraat zou zich midden in drugsoorlog bevinden. De auto van het slachtoffer, of toch wat er van overblijft, is in beslag genomen voor onderzoek.