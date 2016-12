Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben al 65.033 handtekeningen opgehaald voor de mogelijke aanvraag van een volksraadpleging over het BAM-tracé. De drie burgerorganisaties hadden als tusssentijds doel vooropgesteld vóór de kerstvakantie de kaap van 65.000 handtekeningen te ronden. Dat is vandaag dus gelukt. De vele bezoekers van de pop-up cadeaushop Het Hoogste Cadeau, het eindejaarsevenement van Ringland in de A-Tower in het kader van De Warmste Week, hebben nog tientallen formulieren binnengebracht. Daarmee is de campagne niet afgelopen. Het ultieme doel blijft 75.000 handtekeningen op te halen. Het campagnecentrum op het Moorkensplein in Borgerhout is nu tot en met 8 januari gesloten, maar de vele vrijwilligers gaan onverminderd door met inzamelen. In januari komt er nog een gezamenlijk inzamelmoment. Ook de voorbije weken zijn er al dergelijke gezamenlijke campagnemomenten geweest. Aan de Wapper in de stad en in de districten Deurne, Merksem, Wilrijk, Hoboken en Ekeren werd telkens op zaterdag een 'handtekeningenmarathon' gehouden, waarbij tientallen vrijwilligers van Ademloos, Ringland en stRaten-generaal samen de straat op trokken. De 75.000 handtekeningen moeten verzameld zijn vooraleer de stad zich moet uitspreken over de bouwaanvraag voor het BAM-tracé. Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hopen evenwel nog steeds dat de lopende onderhandelingen gunstig evolueren en er geen volksraadpleging nodig zal zijn. Meer informatie op de speciale website www.volksraadpleging-bamtracé.be.