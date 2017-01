Enkel nog water, melk en vers fruit op school tegen 2020. Dat is het plan van de onderwijskoepels, de voedingsindustrie en de Vlaamse regering. Want nu vind je in heel wat scholen nog gesuikerde frisdranken of snoep in allerhande automaten. De komende jaren zullen de scholen dus stilletjes aan alle 'foute' dranken uit hun aanbod moeten verwijderen.