Mobiliteit en Verkeer VIDEO "Niet-Antwerpenaars zijn meestal niet op de hoogte"

Mag je nu in Antwerpen vanaf 1 februari met je auto in de lage emissiezone rondrijden of niet? Nog niet iedereen weet dat blijkbaar.Van de dieselrijders is er maar vijf procent die weet of hij of zij met de auto de binnenstad nog in mag volgende maand.