Nieuws VIDEO Opnieuw recordjaar voor Antwerpse haven dankzij containertrafiek

De haven van Antwerpen sluit 2016 af met een nieuw record: 214 miljoen ton goederen werd er behandeld, dat is haast 3 procent meer dan vorig jaar. De overslag van containers heeft voor het eerst in de geschiedenis de kaap van 10 miljoen exemplaren bereikt. Dat is mee te danken aan de snelle behandeling, waardoor de Antwerpse haven er in slaagde opdrachten af te snoepen van grote concurrenten als Hamburg en Rotterdam. Stukgoed en droge bulk, zoals kolen, deden het dan weer minder goed, maar algemeen kan gesteld worden dat de haven haar concurrentiepositie opnieuw verstevigd heeft.