62 euro, da's de gemiddelde dagprijs in een rusthuis in de stad Antwerpen, wat neerkomt op ruim 1900 euro per maand. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Overheid naar rusthuisprijzen. De gemiddelde dagprijs in Vlaanderen bedraagt net geen 55 euro, maar in stedelijke gebieden is een rusthuiskamer dus nog een stuk duurder. Ook voor de hele provincie Antwerpen liggen de prijzen trouwens boven het Vlaamse gemiddelde.