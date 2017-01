We zijn vanmorgen ontwaakt onder een wit sneeuwtapijt. En dat is mooi, maar ook gevaarlijk. Door de vriestemperatuur en de aanvriezende regen is het erg glad. Voor Antwerpen geldt code oranje, dat betekent gevaar in het verkeer met ongevallen tot gevolg. De strooidiensten zijn afgelopen nacht wel massaal uitgerukt. Maar ondanks die strooibeurten bleef het op veel plaatsen schuiven en glijden.