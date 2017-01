Mobiliteit en Verkeer VIDEO Slimmer naar Antwerpen

Misschien rijdt u deze zomer in Antwerpen wel rond in een Mellowcab of een Cloudbike. Het zijn twee nieuwe manieren om je te verplaatsen in de stad. En de komende maanden starten nog veel meer Antwerpse bedrijven met zo'n slimme oplossingen voor de mobiliteit.