Wat gaan we met de kinderen doen? Dat is een veelgestelde vraag bij ouders in deze kerstvakantie. Een goed idee is blijkbaar de nieuwe pop-up binnenspeeltuin in het centrum van Antwerpen. Playground heet die en het is een echt succes. 2 weken geleden ging hij open en elke dag loopt de binnenspeeltuin al goed vol.