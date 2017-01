De bouw van de Oosterweelverbinding loopt nog maar eens vertraging op. De aanvraag wordt volgens het Rekenhof pas in mei ingediend, waardoor alles opschuift. Alles heeft te maken met vertragingen in de opmaak van het milieu-effectenrapport. De werken op Linkeroever zullen wellicht wel kunnen starten eind dit jaar, maar voor de rechter-Scheldeoever wordt het verkiezingsjaar 2018. Intussen is het nog maar de vraag of de actiegroepen in september al dan niet een referendum zullen organiseren, als er geen nieuw tracé in beeld komt.